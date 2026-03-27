Rose Bertin, la couturière fatale Tome 3

1766, Abbeville, France. Rose Bertin est sans conteste la meilleure couturière de la ville. Chacune de ses créations fait fureur et on ne cesse de faire appel à ses services. Pourtant, ici, elle ressent comme un vide... Son ambition est bien plus grande : elle rêve de gloire, de la vie parisienne et de devenir la plus grande des couturières de France ! Mais à la capitale, la concurrence est rude et elle va devoir faire ses preuves... Découvrez le destin de la couturière qui a énormément influencé l'habillement et qui fût la "Ministre des modes" de Marie-Antoinette.