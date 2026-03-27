Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Rose Bertin, la couturière fatale Tome 3

Jingetsu Isomi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1766, Abbeville, France. Rose Bertin est sans conteste la meilleure couturière de la ville. Chacune de ses créations fait fureur et on ne cesse de faire appel à ses services. Pourtant, ici, elle ressent comme un vide... Son ambition est bien plus grande : elle rêve de gloire, de la vie parisienne et de devenir la plus grande des couturières de France ! Mais à la capitale, la concurrence est rude et elle va devoir faire ses preuves... Découvrez le destin de la couturière qui a énormément influencé l'habillement et qui fût la "Ministre des modes" de Marie-Antoinette.

Par Jingetsu Isomi
Chez Naban Editions

|

Auteur

Jingetsu Isomi

Editeur

Naban Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rose Bertin, la couturière fatale Tome 3 par Jingetsu Isomi

Commenter ce livre

 

Rose Bertin, la couturière fatale Tome 3

Jingetsu Isomi trad. Virgile Macré

Paru le 24/04/2026

192 pages

Naban Editions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380601725
9782380601725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.