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Dessin manga

Van Huy Ta

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Quand on possède la technique, tout est possible : dessiner un personnage en mouvement, varier ses expressions, ajouter des ombres, mettre en relief un visage, colorer son dessin aux feutres à alcool... Pour maîtriser pleinement ces divers procédés, il faut les aborder étape par étape. Les modèles expliqués dans ce livre permettent d'atteindre deux objectifs essentiels : prendre immédiatement plaisir à dessiner tout en acquérant des bases solides. A chaque leçon, vous apprendrez de nouvelles techniques. En élargissant ainsi progressivement votre socle de compétences, vous gagnerez en assurance et pourrez enfin dessiner comme un vrai mangaka !

Par Van Huy Ta
Chez Mango Editions

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Auteur

Van Huy Ta

Editeur

Mango Editions

Genre

Dessin

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Dessin manga

Van Huy Ta

Paru le 27/03/2026

80 pages

Mango Editions

13,95 €

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Scannez le code barre 9782317040719
9782317040719
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