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Bonjour Anxiété

Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard

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Et si tu n'étais pas faible... On parle beaucoup de la dépression. Mais lorsqu'elle nous touche de près, tout devient flou. On ne sait plus très bien si ce que l'on ressent est " normal ", si ça va passer, s'il faut s'inquiéter... ou simplement se taire. Ce guide, conçu par Marco Coiffard, s'adresse à celles et ceux qui traversent une dépression, ou qui accompagnent une personne concernée. Il n'a pas vocation à livrer des recettes toutes faites pour aller mieux. Il propose plutôt de libérer la parole sur cette maladie en donnant les clés pour comprendre comment elle s'installe et ce qui se passe derrière les silences, les sourires forcés, la fatigue qui ne passe pas. A travers des situations du quotidien, des ressentis intimes et des explications accessibles, il aide à poser un autre regard, plus juste, plus humain, moins culpabilisant, sur la dépression. Il rappelle aussi une chose essentielle : on n'a pas besoin d'avoir les bons mots pour aider. Etre là, écouter sans corriger, accueillir sans juger, c'est déjà beaucoup. Un livre-refuge où tu pourras te reconnaître, ou reconnaître un proche.

Par Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard
Chez Mango Editions

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Auteur

Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard

Editeur

Mango Editions

Genre

Gestion des émotions

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Bonjour Anxiété

Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard

Paru le 27/03/2026

96 pages

Mango Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782317040047
9782317040047
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