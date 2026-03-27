Bonjour Anxiété

Et si tu n'étais pas faible... On parle beaucoup de la dépression. Mais lorsqu'elle nous touche de près, tout devient flou. On ne sait plus très bien si ce que l'on ressent est " normal ", si ça va passer, s'il faut s'inquiéter... ou simplement se taire. Ce guide, conçu par Marco Coiffard, s'adresse à celles et ceux qui traversent une dépression, ou qui accompagnent une personne concernée. Il n'a pas vocation à livrer des recettes toutes faites pour aller mieux. Il propose plutôt de libérer la parole sur cette maladie en donnant les clés pour comprendre comment elle s'installe et ce qui se passe derrière les silences, les sourires forcés, la fatigue qui ne passe pas. A travers des situations du quotidien, des ressentis intimes et des explications accessibles, il aide à poser un autre regard, plus juste, plus humain, moins culpabilisant, sur la dépression. Il rappelle aussi une chose essentielle : on n'a pas besoin d'avoir les bons mots pour aider. Etre là, écouter sans corriger, accueillir sans juger, c'est déjà beaucoup. Un livre-refuge où tu pourras te reconnaître, ou reconnaître un proche.