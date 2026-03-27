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#Roman francophone

Les Jours enfuis

Jay McInerney

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Dans ce troisième opus, Jay McInerney dépeint le New York des années Obama avec férocité et humour. Pour Russell et Corrine Calloway, la vie est belle : lancements de livres et vernissages succèdent aux sorties dans la haute société new-yorkaise. Ils ont des métiers qu'ils adorent, une vie de famille parfaite, habitent à TriBeCa et passent leurs vacances dans les Hamptons. Et pourtant... Tandis que Russell s'épuise à faire vivre sa maison d'édition, Corrine retrouve Luke, son ancien amant. "Ce roman du plus new-yorkais des écrivains américains est un concentré de nostalgie". LES ECHOS Jay McInerney vit à New York. Il est l'un des auteurs incontournables de la nouvelle génération américaine. Les Jours enfuis est le troisième opus de la saga des Calloway, après Trente ans et des poussières et La Belle Vie, également disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville Prix Fitzgerald 2017

Par Jay McInerney
Chez Points

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Auteur

Jay McInerney

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les Jours enfuis

Jay McInerney trad. Marc Amfreville

Paru le 27/03/2026

552 pages

Points

10,80 €

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Scannez le code barre 9791041429554
9791041429554
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