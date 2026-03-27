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Travelling

Tanguy Viel, Christian Garcin

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Réaliser un tour du monde sans jamais prendre l'avion ? Tel est le défi que se sont lancés Christian Garcin et Tanguy Viel. En train, voiture, car, par bateau, ou simplement à pied, les deux compères, amateurs de flâneries et de promenades, parcourent des milliers de kilomètres au milieu de plaines verdoyantes et d'immenses océans. Ils livrent dans cet ouvrage le récit de leur expédition, émaillé de rencontres humaines et de profondes réflexions. Une ode aux voyages et à la lenteur. Christian Garcin est né en 1959 à Marseille. Auteur d'une dizaine de romans, il a reçu le prix Roland-de-Jouvenel de l'Académie française pour Des femmes disparaissent (Verdier) et le prix Roger-Caillois pour l'ensemble de son oeuvre. Tanguy Viel est né en 1973 à Brest. Il a publié de nombreux ouvrages couronnés de plusieurs prix littéraires, dont le prix Fénéon et le Prix de la vocation pour son roman L'Absolue Perfection du crime , le Grand Prix RTL-Lire et le prix François-Mauriac de la région Aquitaine pour Article 353 du code pénal . " Travelling nous entraîne dans cette épopée du quotidien, questionnant à hauteur d'homme notre lien à l'espace, au temps, au rêve et à la réalité". Télérama

Par Tanguy Viel, Christian Garcin
Chez Points

|

Auteur

Tanguy Viel, Christian Garcin

Editeur

Points

Genre

Récits de voyage

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Travelling

Tanguy Viel, Christian Garcin

Paru le 27/03/2026

312 pages

Points

8,95 €

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