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La reine des pantins

Rosalia Radosti

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1760. Jacques, un enfant à la constitution fragile, s'épuise pourtant aux champs sous le joug de ses parents bigots et violents. Pour échapper à la société de son temps, écrasée de fanatisme religieux et de brutalité, le petit garçon se réfugie dans l'intimité du monde onirique qu'il s'est imaginé. Là, entouré de sa cour de pantins " exclus ", splendides créatures aussi attachantes que théâtrales, il peut se rêver en " princesse Jacqueline ". Une princesse qui, un jour, part en quête de la légendaire Robe d'or, censée exaucer tous les voeux. La seule chance pour Jacqueline de créer un royaume où les " exclus " seront chez eux... Porté par un graphisme solaire, La reine des pantins, au-delà de son attachant onirisme, révèle progressivement toute l'intensité d'un drame autour de l'identité de genre, jusqu'à un final aussi bouleversant qu'inoubliable.

Par Rosalia Radosti
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Rosalia Radosti

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Fantastique

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La reine des pantins

Rosalia Radosti

Paru le 27/03/2026

208 pages

Editions Dupuis

27,95 €

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Scannez le code barre 9782808513449
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