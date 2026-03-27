22 Coupes du monde de football

Quelle a été la plus belle Coupe du monde ? Souvent la question est posée... L'objectivité en la matière est bien difficile, car selon que l'on est Français, Allemand, Anglais, Argentin, Brésilien, Espagnol ou Italien, la réponse peut différer. Le souvenir d'une victoire en finale prend régulièrement le pas sur le reste de la compétition... Faites-vous une opinion en redécouvrant les 22 Coupes du monde. Un périple de plus de 80 années dans le temps et à travers cinq continents, qui allie nostalgie et histoire. Un voyage à escales distantes de quatre années, de Montevideo à Yokohama, de Rio à Berlin, de Rome à Mexico, de Johannesbourg à Saint-Denis... La Coupe du monde reste la mère de toutes les compétitions et de toutes nos émotions. L'auteur raconte en 22 chapitres illustrés les Coupes du monde, depuis 1930 jusqu'à 2022, comme si vous y étiez : le contexte, les matches avec leurs enjeux, la composition des équipes, des zooms sur les joueurs marquants, et, en annexes, les palmarès par joueur et par équipe.