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Giri Giri Sisters

Gunma Kisaragi

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Une cohabitation imposée qui fait naître des désirs impossibles à ignorer. A la suite d'un remariage, Tsukasa emménage avec deux jeunes femmes qui deviennent ses soeurs par alliance. Très vite, la cohabitation fait naître des émotions complexes, entre attirance, jalousie et désirs inavoués. Dans cet environnement universitaire où la proximité quotidienne abolit les distances, chaque regard et chaque geste fait vaciller l'équilibre fragile de cette nouvelle famille, jusqu'à pousser chacun à révéler ses véritables sentiments. Quand la proximité quotidienne transforme peu à peu la retenue en tentation. Conçu comme un recueil d'histoires liées par un même fil thématique, Giri Giri Sisters explore les relations entre soeurs de coeur, soeurs par alliance et amies d'enfance, toutes réunies autour d'un protagoniste masculin pris dans un jeu d'émotions contradictoires. L'oeuvre navigue constamment sur la ligne du " juste avant ", là où l'intimité se fait plus dense, et où la retenue devient elle-même une source de désir. Une oeuvre tout en tension, où le non-dit nourrit le désir plus sûrement que l'excès. Avec Giri Giri Sisters, Kisaragi Gunma explore ce qu'il maîtrise le mieux : la montée progressive du désir, nourrie par la proximité, les regards et les silences. L'oeuvre joue constamment sur l'équilibre fragile entre retenue émotionnelle et bascule charnelle, donnant à chaque scène une intensité particulière. Un hentai à la fois doux et assumé, où la tension narrative compte autant que l'érotisme.

Par Gunma Kisaragi
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Gunma Kisaragi

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Hentai/porno

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Giri Giri Sisters

Gunma Kisaragi

Paru le 27/03/2026

180 pages

Boy's Love Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782368773574
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