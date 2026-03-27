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Chouettes et hiboux

David Alderton

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Un hululement saisissant, une tête aplatie tournant à 270°, d'immenses yeux ronds qui, dans le silence de la forêt, nous observent ... Vous voici transporté dans le monde caché des chouettes et des hiboux. On compte aujourd'hui environ 254 espèces de strigiformes à travers le monde. Ces oiseaux majoritairement nocturnes sont devenus, au fil de l'Histoire, le symbole de la nuit, de la sagesse et du mystère. Des plaines enneigées de Scandinavie aux forêts tropicales d'Indonésie, ce livre nous mène à la rencontre de ces oiseaux au regard expressif. Illustré de photographies aussi rares que fascinantes, accompagnées de légendes documentant les caractéristiques de chaque espèce, il nous offre une occasion rare d'approcher ces attachants chasseurs ailés. Un duc qui semble s'être levé du mauvais pied, une chouette effraie perchée dans un arbre en fleur, de magnifiques harfangs des neiges aux yeux jaunes perçants, un couple et ses petits qu'il faut nourrir... tous se dévoilent sous la plume généreuse de David Alderton. Une immersion aussi passionnante que surprenante dans le monde mystérieux de ces rapaces solitaires.

Par David Alderton
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

David Alderton

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Oiseaux

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Chouettes et hiboux

David Alderton

Paru le 27/03/2026

224 pages

Editions de l'Imprévu

24,95 €

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Scannez le code barre 9791029511196
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