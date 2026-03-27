La migration des oiseaux

Pourquoi les oiseaux voyagent-ils si loin pour revenir quelques mois plus tard ? Quels sont les outils qui leur permettent d'aller en hivernage puis de revenir à leur point de départ ? De franchir des milliers de kilomètres, de traverser déserts et océans, de s'orienter et de trouver leur pitance ? L'auteur apporte, de manière très accessible et en tenant compte des dernières recherches sur le sujet, une explication aux questions que se pose toute personne intriguée par ce phénomène biologique, certainement l'un de ceux qui a, de tout temps, fasciné l'être humain.