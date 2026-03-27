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La migration des oiseaux

Maxime Zucca

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Pourquoi les oiseaux voyagent-ils si loin pour revenir quelques mois plus tard ? Quels sont les outils qui leur permettent d'aller en hivernage puis de revenir à leur point de départ ? De franchir des milliers de kilomètres, de traverser déserts et océans, de s'orienter et de trouver leur pitance ? L'auteur apporte, de manière très accessible et en tenant compte des dernières recherches sur le sujet, une explication aux questions que se pose toute personne intriguée par ce phénomène biologique, certainement l'un de ceux qui a, de tout temps, fasciné l'être humain.

Par Maxime Zucca
Chez Sud Ouest editions

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Auteur

Maxime Zucca

Editeur

Sud Ouest editions

Genre

Oiseaux

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La migration des oiseaux

Maxime Zucca

Paru le 30/04/2026

352 pages

Sud Ouest editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782817712864
9782817712864
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