Un écrivain et un photographe croisent leurs regards sur le Bordeaux d'aujourd'hui, où une nouvelle ville émerge sur le terreau de deux millénaires d'histoire. Ils proposent deux visions singulières et complémentaires de cette cité dans laquelle ils vivent. Au fil du livre, ils tentent avec tendresse et curiosité de saisir l'identité bordelaise et ses influences multiples, d'arpenter le présent sans méconnaître le passé, de faire jaillir les couleurs chaleureuses qu'occulte une injuste réputation de froideur. Ils nous parlent de sport, de gastronomie, de traces d'Espagne, de Garonne et de liberté. En débusquant le quotidien dans l'intimité des pierres blondes, en s'affranchissant des passages obligés et des idées reçues, les deux auteurs tracent un itinéraire original, qui donne à voir autrement la cité de Montaigne, classée au patrimoine mondial de l'humanité.