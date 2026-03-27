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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Guédelon

François Folcher, Jean-Benoît Héron

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Ce livre nous dévoilent en image de la construction du château de Guédelon. Commencé il y a vingt ans avec des amateurs, ce chantier médiéval expérimental utilise exclusivement la matière première du site de construction, au beau milieu d'une forêt de l'Yonne, renouant avec les gestes et les techniques d'il y a 800 ans. Ce magnifique ouvrage nous raconte comment, avec la pierre extraite du sous-sol, les arbres de la forêt, le minerai extrait de la roche, les artisans de Guédelon construisent, façonnent les murs, montent les charpentes, les portes, les huisseries, cuisent les tuiles, et fabriquent leurs outils, leurs cordes, etc. Jean-Benoit Héron a dessiné le château de Guédelon depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Ses magnifiques illustrations nous invitent, avec les photographies de François Folcher également prises depuis le début de la construction, à une véritable plongée dans l'époque médiévale et dans cette aventure humaine sans équivalent, à la croisée de la technique, de l'art et de l'Histoire.

Par François Folcher, Jean-Benoît Héron
Chez Ouest-France

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Auteur

François Folcher, Jean-Benoît Héron

Editeur

Ouest-France

Genre

archéologie médiévale

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Guédelon

François Folcher, Jean-Benoît Héron

Paru le 24/04/2026

160 pages

Ouest-France

19,90 €

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