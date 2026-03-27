Ce livre nous dévoilent en image de la construction du château de Guédelon. Commencé il y a vingt ans avec des amateurs, ce chantier médiéval expérimental utilise exclusivement la matière première du site de construction, au beau milieu d'une forêt de l'Yonne, renouant avec les gestes et les techniques d'il y a 800 ans. Ce magnifique ouvrage nous raconte comment, avec la pierre extraite du sous-sol, les arbres de la forêt, le minerai extrait de la roche, les artisans de Guédelon construisent, façonnent les murs, montent les charpentes, les portes, les huisseries, cuisent les tuiles, et fabriquent leurs outils, leurs cordes, etc. Jean-Benoit Héron a dessiné le château de Guédelon depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Ses magnifiques illustrations nous invitent, avec les photographies de François Folcher également prises depuis le début de la construction, à une véritable plongée dans l'époque médiévale et dans cette aventure humaine sans équivalent, à la croisée de la technique, de l'art et de l'Histoire.