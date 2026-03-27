Quatre jours. Quatre jours pendant lesquels Janet Fitzsimmons doit à tout prix rassurer le conseil d'administration de la Fondation Mayflower, dont les membres s'inquiètent des manifestations populaires contre le gouvernement américain. Pour cela, rien de mieux que de placer à la Maison-Blanche un homme solide, calme, et surtout, complètement sous son emprise grâce à une puce implantée dans le cerveau. Et cet homme est tout trouvé : son époux, Jason MacLane, autrement dit, XIII ! Elle doit pour cela vérifier que la puce fonctionne toujours, truquer les prochaines élections, et faire en sorte que la place de Vice-Président soit vacante... Quatre jours pour que le président autoritaire Thomas Allerton garde les pleins pouvoirs, envers et contre tout, et donc abatte XIII. Quatre jours pendant lesquels Jason Mac Lane doit à tout prix sauver la démocratie dans son pays, d'un côté en préparant le retour de Carrington et Jones, encore réfugiés au Canada ; de l'autre, en orchestrant la divulgation des secrets enregistrés sur la cassette audio rapportée de Moscou. Et tout cela en donnant le change à son épouse et en évitant les tentatives d'assassinat ! Heureusement que le très doué hacker Tadine et la (très) jolie capitaine Spark sont là pour l'aider... Avec ce tome 30, Yves Sente et Iouri Jigounov signent la première partie d'un nouveau diptyque, dont le thème colle plus que jamais à l'actualité. Et la même question revient une fois de plus : comment ce duo d'auteurs parvient-il à créer un album au scénario si millimétré, avec un tel enchaînement de péripéties ? Et davantage encore dans ce nouveau tome, où l'ensemble du récit se déroule sur quatre jours seulement ! Le lecteur devra aussi attendre d'arriver à la dernière page pour comprendre les implications du titre de cet album : "So, Help me God ! . ". .