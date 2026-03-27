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Sous l'emprise de son désir Tome 1

Tekko Koga

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" Puisqu'on se retrouve après tout ce temps... voyons jusqu'où on ira ? " Employée sérieuse et appliquée, Yoriko n'aurait jamais imaginé recroiser son ancien camarade de lycée et premier amour, dans sa nouvelle entreprise. Toujours aussi séduisant, et un peu déroutant, il lui avoue soudain : " En fait, tu étais mon premier amour. " Déstabilisée par cette confession inattendue, Yoriko hésite. Mais plus passionné que jamais, il ne compte pas la laisser fuir... Une passion retrouvée après dix ans. Sous l'emprise du désir... jusqu'à ne plus pouvoir se retenir.

Par Tekko Koga
Chez Teen's love

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Auteur

Tekko Koga

Editeur

Teen's love

Genre

Ecchi/érotique

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Sous l'emprise de son désir Tome 1

Tekko Koga

Paru le 27/03/2026

176 pages

Teen's love

7,95 €

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Scannez le code barre 9782488156158
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