Sous l'emprise de son désir Tome 1

" Puisqu'on se retrouve après tout ce temps... voyons jusqu'où on ira ? " Employée sérieuse et appliquée, Yoriko n'aurait jamais imaginé recroiser son ancien camarade de lycée et premier amour, dans sa nouvelle entreprise. Toujours aussi séduisant, et un peu déroutant, il lui avoue soudain : " En fait, tu étais mon premier amour. " Déstabilisée par cette confession inattendue, Yoriko hésite. Mais plus passionné que jamais, il ne compte pas la laisser fuir... Une passion retrouvée après dix ans. Sous l'emprise du désir... jusqu'à ne plus pouvoir se retenir.