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I'm Not Your Hero

Uikashi

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C'est mon premier amour... je le reconnaîtrai entre mille. Quand j'étais petit, Sei était mon héros. Malheureusement, un jour, il a disparu... Dix ans plus tard, nos chemins se recroisent à l'université mais il est très différent de celui de mes souvenirs, et on se met rapidement à coucher ensemble. Je suis un peu perdu, peut-être que ce jeune streamer qui lui ressemble pourrait m'aider ? -Un premier BL aussi drôle que sexy, porté par un style mêlant réalisme et caricature ! -Un tsundere adorable X un garçon franc et naïf !

Par Uikashi
Chez Taifu Comics

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Auteur

Uikashi

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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I'm Not Your Hero

Uikashi

Paru le 27/03/2026

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

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Scannez le code barre 9782375065969
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