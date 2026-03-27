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Nantes disparue 1855-1880

Jean Claude Potet

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L'ère du collodion humide, de 1855 à 1880, marque un tournant dans l'histoire de la photographie, qui devient un art populaire et un outil de documentation. Sous le règne de Napoléon III, la photographie est perçue comme un symbole de progrès technique et scientifique. Le collodion humide, introduit par Gustave Legray, permet de réaliser des négatifs sur verre d'une grande précision, facilitant la reproduction d'images. Les photographes professionnels jouent un rôle clé dans la préservation de la mémoire visuelle, bien que le processus de prise de vue soit complexe et exigeant. Les photographes devaient transporter un matériel lourd et des produits chimiques, souvent avec l'aide d'assistants. Les poses longues rendaient difficile la capture de scènes vivantes, nécessitant parfois des mises en scène. A partir de 1880, le gélatino-bromure d'argent remplace le collodion, rendant la photographie accessible à un plus large public et permettant de photographier des sujets en mouvement. Ce changement marque le début d'une nouvelle ère pour les amateurs de photographie. Avec biographies d'environ 35 photographes (Joseph Trésorier, Frédéric Bodinier, Emile Fürst...)

Par Jean Claude Potet
Chez Locus Solus

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Auteur

Jean Claude Potet

Editeur

Locus Solus

Genre

Pays de Loire

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Nantes disparue 1855-1880

Jean Claude Potet

Paru le 27/03/2026

144 pages

Locus Solus

27,00 €

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