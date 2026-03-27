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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Ketsudan

Julien Motteler, Mud

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Harumi et Natsumé s'aiment et sont promis l'un à l'autre. Mais voici que Shogun élève Fuyusaru, père de Harumi, au rang de précepteur du jeune prince. Akitora, père de Natsumé, en prenant ombrage, humilie Fuyusaru qui se suicide. Dès lors, la voix de l'honneur commande à Natsumé de venger son père en tuant son futur beau-père. Que choisir ? L'honneur ? Ou l'amour ? Un choix cornélien, n'est-ce pas ? Mud et Motteler se sont approprié le Cid de Corneille, adaptant les dialogues aux consonnances des noms japonais, avec un découpage au katana de pages aux confluences du franco-belge, du comics et du manga. Un joyau sombre comme les yeux maléfique d'un yokaï.

Par Julien Motteler, Mud
Chez Dargaud

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Auteur

Julien Motteler, Mud

Editeur

Dargaud

Genre

Historique

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Ketsudan

Julien Motteler, Mud

Paru le 27/03/2026

180 pages

Dargaud

23,95 €

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Scannez le code barre 9782205211597
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