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#Essais

Ose la vie nouvelle !

Simone Pacot

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Le troisième volet d'une trilogie qui a fait date en spiritualité chrétienne, à lire sur le chemin de Pâques. Dernier tome de la trilogie L'Evangélisation des profondeurs , ce livre intensifie le travail sur soi proposé par Simone Pacot dans la reconstruction de notre être intérieur. Nourrie de l'Ecriture ainsi que des sciences humaines, cette réflexion nous aide à reconnaître nos blessures, à assumer la violence, la peur ou la honte qui peuvent en résulter pour nous guider sur le chemin de la consolation ; elle nous apprend comment quitter peu à peu les illusions et habitudes mortifères. Elle ouvre alors une voie pour se réconcilier avec la vie et accueillir la joie paisible de la Résurrection. Simone Pacot (1924-2017) Avocate et femme de foi, elle a cofondé avec une équipe oecuménique l'association Bethasda qui propose des sessions sur l'évangélisation des profondeurs, afin d'articuler vie corporelle, psychique et spirituelle.

Par Simone Pacot
Chez Points

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Auteur

Simone Pacot

Editeur

Points

Genre

Prière et spiritualité

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Ose la vie nouvelle !

Simone Pacot

Paru le 27/03/2026

528 pages

Points

11,95 €

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Scannez le code barre 9791041428472
9791041428472
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