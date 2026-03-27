Depuis la Première Guerre mondiale, les armes de guerre sont devenues de plus en plus sophistiquées au fur et à mesure que l'industrialisation et l'informatisation ont pris le pas sur la conception et la fabrication. Chars et véhicules blindés, Encyclopédie visuelle est un répertoire des 1 000 plus beaux chars, jeeps, camions, véhicules d'infanterie à roues et chenillés, véhicules amphibies, véhicules du génie, d'artillerie autopropulsée et véhicules blindés construits au cours des cent dernières années. Classé chronologiquement, le livre fournit un guide visuel complet sur le développement de 1 000 des plus intéressants véhicules de combat blindés. Chaque véhicule est représenté par des illustrations en couleur, avec un point de vue de profil ou de trois-quarts, montrant en détail ses caractéristiques. Parmi les véhicules présents, on trouve de grands noms comme Abrams, Sherman, Panther, les chars T-34, et bien d'autres. Avec 1 000 illustrations colorées remarquables, Chars et véhicules blindés, Encyclopédie visuelle est un véritable livre de référence qui ravira les passionnés de l'histoire militaire moderne ou des véhicules terrestres de guerre.