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Lyndon

Carlotta Dicataldo, Irene Marchesini

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Le nouveau roman graphique coup de coeur des autrices de Rebis. Ecosse. Fin du XIXe siècle. Lyndon est un jeune enseignant souffrant de graves troubles anxieux. Afin d'apaiser ses tourments, il décide de fuir l'agitation londonienne pour partir enseigner dans une petite école sur une île au large des côtes écossaises. Mais lorsqu'un de ses élèves disparaît, le passé de Lyndon ressurgit. Dans une lande brumeuse où les croyances et les esprits semblent encore bien vivants, les villageois préfèrent éviter de s'intéresser de trop près à cette disparition. Seuls Lyndon et le frère aîné du petit disparu décident de partir à la recherche de l'enfant. Au fur et à mesure de leur enquête, les deux hommes en apprendront davantage l'un sur l'autre, mais aussi peut-être sur eux-mêmes.

Par Carlotta Dicataldo, Irene Marchesini
Chez Le Lombard

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Auteur

Carlotta Dicataldo, Irene Marchesini

Editeur

Le Lombard

Genre

Historique

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Lyndon

Carlotta Dicataldo, Irene Marchesini

Paru le 27/03/2026

208 pages

Le Lombard

24,95 €

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Scannez le code barre 9782808215565
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