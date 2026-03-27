Entre les mains de Taichi Tome 2

Haruka Kinoshita et son voisin Taichi Kawashima parviennent à entamer une relation, malgré leur manque de communication et leur disputes occasionnelles. Lorsque Haruka remarque qu'il ne se voit que dans la chambre de Taichi, depuis qu'ils sont ensemble, elle décide de prendre les devants et de lui proposer un rendez-vous galant ! Alors que cette journée en amoureux touche à sa fin, Haruka lui demande s'il souhaite aller à un endroit en particulier. Taichi décide dès lors de l'emmener à l'improviste dans un... Love Hotel ? !