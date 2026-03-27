Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Entre les mains de Taichi Tome 2

Niwano Ike

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Haruka Kinoshita et son voisin Taichi Kawashima parviennent à entamer une relation, malgré leur manque de communication et leur disputes occasionnelles. Lorsque Haruka remarque qu'il ne se voit que dans la chambre de Taichi, depuis qu'ils sont ensemble, elle décide de prendre les devants et de lui proposer un rendez-vous galant ! Alors que cette journée en amoureux touche à sa fin, Haruka lui demande s'il souhaite aller à un endroit en particulier. Taichi décide dès lors de l'emmener à l'improviste dans un... Love Hotel ? !

Par Niwano Ike
Chez Teen's love

|

Auteur

Niwano Ike

Editeur

Teen's love

Genre

Josei/femme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entre les mains de Taichi Tome 2 par Niwano Ike

Commenter ce livre

 

Entre les mains de Taichi Tome 2

Niwano Ike

Paru le 27/03/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488156271
9782488156271
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.