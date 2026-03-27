Alors, sois tout à moi

" Depuis l'enfance, je n'ai jamais cessé de t'aimer. " Une nuit, Yukina, trentenaire un peu désabusée, rêve du jour où son voisin d'enfance l'avait demandée en mariage. A son réveil, cette promesse innocente résonne étrangement dans son coeur. Peut-être parce qu'elle vient de rompre avec son fiancé ? Alors qu'elle se demande si elle finira par trouver l'amour un jour, Minato, le garçon de son rêve, réapparaît soudain devant elle. Un jeune homme au charme d'ange, tendre mais obstiné, et une jeune femme au coeur blessé mais sincère... Une romance pleine de douceur, de trouble et de frissons. ?