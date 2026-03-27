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Alors, sois tout à moi

Haruka Hizuki

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" Depuis l'enfance, je n'ai jamais cessé de t'aimer. " Une nuit, Yukina, trentenaire un peu désabusée, rêve du jour où son voisin d'enfance l'avait demandée en mariage. A son réveil, cette promesse innocente résonne étrangement dans son coeur. Peut-être parce qu'elle vient de rompre avec son fiancé ? Alors qu'elle se demande si elle finira par trouver l'amour un jour, Minato, le garçon de son rêve, réapparaît soudain devant elle. Un jeune homme au charme d'ange, tendre mais obstiné, et une jeune femme au coeur blessé mais sincère... Une romance pleine de douceur, de trouble et de frissons. ?

Par Haruka Hizuki
Chez Teen's love

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Auteur

Haruka Hizuki

Editeur

Teen's love

Genre

Josei/femme

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Alors, sois tout à moi

Haruka Hizuki

Paru le 27/03/2026

180 pages

Teen's love

7,95 €

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Scannez le code barre 9782488156059
9782488156059
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