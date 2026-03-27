L'eveil de Battra

Un futur proche. Dans la petite ville côtière d'Hackney-on-Sea, en Angelerre, la jeune Robbie regrette de voir la plage de son enfance transformée en déchetterie. Son robot de compagnie lui révèle accidentellement un secret : Enseveli quelque part sous la ville, le monstre géant Battra est sur le point de se réveiller. Mais si Battra est réel, peut-être que le légendaire Godzilla l'est aussi... ? Fans de films de monstres vintage ou de blockbusters modernes... tout le monde connaît Godzilla. Et Battra ? C'est le monstre rebelle, l'écolo vénère, la version dark et agressive de Mothra, la créature protectrice de la planète... Ensemble, ils transforment cet album en champ de bataille. La Terre souffre, les humains courent, la ville tremble... Sous ses airs de BD hybride au style graphique affirmé, à mi-chemin entre l'esthétique manga, les comics américains et l'animation japonaise, ce titre n'oublie pas d'offrir tout ce qu'on attend d'un album Godzilla : du grand spectacle, version kaiju.