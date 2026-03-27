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Go Go Power Rangers Intégrale Volume 3

Ryan Parrott, Eleanora Carlini

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Les Power Rangers entrent dans une période de profonds bouleversements et de défis inédits. L'Emissaire Bleu recrute en secret Jason, Trini et Zack comme premiers Omega Rangers , les envoyant en mission loin de la Terre pour affronter une menace galactique grandissante. Pendant ce temps, Tommy accepte de devenir le nouveau Ranger Blanc , alors que certains doutent encore de sa capacité à succéder à Jason. Tandis que le Seigneur Zedd intensifie sa guerre et cherche à obtenir une arme ultime, les Rangers doivent se battre sur tous les fronts. Au final, ils devront tous dire adieu au monde qu'ils connaissaient et s'élancer avec courage vers un avenir incertain... Ce volume conclut Go Go Power Rangers et dévoile enfin les événements manquants qui complètent et enrichissent l'intrigue de Mighty Morphin Power Rangers . Une véritable passerelle entre deux sagas, marquant le début d'un nouvel âge pour les héros.

Par Ryan Parrott, Eleanora Carlini
Chez Vestron

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Auteur

Ryan Parrott, Eleanora Carlini

Editeur

Vestron

Genre

Comics divers

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Go Go Power Rangers Intégrale Volume 3

Ryan Parrott, Eleanora Carlini

Paru le 27/03/2026

304 pages

Vestron

33,95 €

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