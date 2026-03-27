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Bernard De Lattre

Alexis Neviaski

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Né en 1928, Bernard de Lattre grandit dans l'ombre d'un père hors du commun, Jean de Lattre de Tassigny, futur maréchal de France. Mais très tôt, il choisit de tracer son propre chemin : engagé volontaire à seize ans, décoré de la médaille militaire à dix-sept, il incarne cette jeunesse qui refuse la défaite et se jette dans la lutte. De la Résistance à la campagne de France, puis en Indochine, son parcours fulgurant se confond avec l'histoire tragique et glorieuse de l'armée française au XXe siècle. A travers lettres, témoignages et archives inédites, ce livre retrace l'itinéraire d'un fils qui fut bien plus que "le fils du maréchal" . Héros précoce, officier passionné, il tombe à vingt-trois ans au Tonkin, fidèle jusqu'au bout à la devise de son père : Ne pas subir. Entre amour filial et épopée nationale, ce récit bouleversant nous plonge au coeur des drames et des espoirs d'une génération sacrifiée, tout en redonnant sa place à l'une des figures les plus poignantes de la mémoire militaire française.

Par Alexis Neviaski
Chez Pierre de Taillac

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Auteur

Alexis Neviaski

Editeur

Pierre de Taillac

Genre

Histoire militaire

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Bernard De Lattre

Alexis Neviaski

Paru le 27/03/2026

256 pages

Pierre de Taillac

22,90 €

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Scannez le code barre 9782364453289
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