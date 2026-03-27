Bonjour Anxiété

Et si tu n'étais pas instable... Nous avançons souvent dans la vie en portant un poids que nous ne comprenons pas. Fatigue nerveuse, peur du conflit, crises inexpliquées, besoin de contrôler, hypervigilance, difficulté à faire confiance... Autant de réactions et d'émotions que l'on croit isolées, alors qu'elles racontent une histoire que le corps, lui, n'a jamais oubliée. Ce guide, conçu par Marco Coiffard, parle des blessures que laisse une enfance construite dans le chaos, et de leurs répercussions à l'âge adulte. Il explique comment le système nerveux se protège, comment le corps stocke et comment les réflexes de survie façonnent une vie entière. A travers des situations du quotidien, des ressentis intimes et des explications accessibles, il propose des clés pour comprendre pourquoi tout s'effondre parfois si vite et des pistes concrètes pour amorcer un chemin de réparation. Il rappelle surtout que guérir, c'est apprendre à ne plus laisser le passé guider sa vie. Un livre-refuge où tu pourras te reconnaître, ou reconnaître un proche.