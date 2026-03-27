Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Bonjour Anxiété

Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si tu n'étais pas instable... Nous avançons souvent dans la vie en portant un poids que nous ne comprenons pas. Fatigue nerveuse, peur du conflit, crises inexpliquées, besoin de contrôler, hypervigilance, difficulté à faire confiance... Autant de réactions et d'émotions que l'on croit isolées, alors qu'elles racontent une histoire que le corps, lui, n'a jamais oubliée. Ce guide, conçu par Marco Coiffard, parle des blessures que laisse une enfance construite dans le chaos, et de leurs répercussions à l'âge adulte. Il explique comment le système nerveux se protège, comment le corps stocke et comment les réflexes de survie façonnent une vie entière. A travers des situations du quotidien, des ressentis intimes et des explications accessibles, il propose des clés pour comprendre pourquoi tout s'effondre parfois si vite et des pistes concrètes pour amorcer un chemin de réparation. Il rappelle surtout que guérir, c'est apprendre à ne plus laisser le passé guider sa vie. Un livre-refuge où tu pourras te reconnaître, ou reconnaître un proche.

Par Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard
Chez Mango Editions

|

Auteur

Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard

Editeur

Mango Editions

Genre

Gestion des émotions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bonjour Anxiété par Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard

Commenter ce livre

 

Bonjour Anxiété

Coiffard de bonjour anxiété Marco, Marco Coiffard

Paru le 27/03/2026

96 pages

Mango Editions

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782317040139
9782317040139
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.