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L'homme qui vendit la Tour Eiffel

Stéphane Marchetti, Joseph Falzon

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Dans le Paris des années 1920, Victor Lustig, véritable escroc recherché aux Etats-Unis et en Europe prépare son prochain coup de maître : vendre la Tour Eiffel ! Grâce à l'aide de Miss Tam-Tam, une éblouissante meneuse de revue et malgré les embûches semées par le redoutable inspecteur Tourbillon, l'arnaqueur aux mille identités va devoir déployer tout son talent et sa roublardise pour trouver le pigeon qui fera de lui un homme riche !

Par Stéphane Marchetti, Joseph Falzon
Chez Dargaud

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Auteur

Stéphane Marchetti, Joseph Falzon

Editeur

Dargaud

Genre

Humour

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L'homme qui vendit la Tour Eiffel

Stéphane Marchetti, Joseph Falzon

Paru le 27/03/2026

88 pages

Dargaud

19,95 €

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Scannez le code barre 9782205214048
9782205214048
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