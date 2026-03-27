L'homme qui vendit la Tour Eiffel

Dans le Paris des années 1920, Victor Lustig, véritable escroc recherché aux Etats-Unis et en Europe prépare son prochain coup de maître : vendre la Tour Eiffel ! Grâce à l'aide de Miss Tam-Tam, une éblouissante meneuse de revue et malgré les embûches semées par le redoutable inspecteur Tourbillon, l'arnaqueur aux mille identités va devoir déployer tout son talent et sa roublardise pour trouver le pigeon qui fera de lui un homme riche !