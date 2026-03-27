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Les Bordures extérieures

Fred Duval, Ingo Römling

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Un attentat vient d'avoir lieu à la périphérie de Berlin : un engin de construction géant a été incendié. Les activistes écolo qui protestent contre le chantier de Metropolia sont-ils responsables ? Sasha est envoyé sur place pour enquêter sur ce sabotage. Grâce à sa couverture d'ouvrier soudeur, il va pouvoir infiltrer l'infra-monde des "bordures extérieures" , fait d'ouvriers et de marginaux, mais aussi de migrants qui tentent d'entrer dans la ville. La rencontre avec Lucian, un jeune accro au Métapsy, va lui faire réaliser que l'affaire n'est pas si simple... et s'enfonce peut-être jusqu'au racine de son propre passé d'enfant de clandestin.

Par Fred Duval, Ingo Römling
Chez Dargaud

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Auteur

Fred Duval, Ingo Römling

Editeur

Dargaud

Genre

Science-fiction

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Les Bordures extérieures

Fred Duval, Ingo Römling

Paru le 27/03/2026

56 pages

Dargaud

17,50 €

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