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#Essais

Marc Bloch

Collectif, Seuil

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Esprit brillant, rénovateur de la science historique, fervent républicain d'origine juive alsacienne, athée et patriote, combattant des deux guerres mondiales, résistant, Marc Bloch est une figure majeure de l'intellectuel engagé, jusqu'au sacrifice de sa vie puisqu'il est brutalement assassiné par les nazis en 1944. Son entrée au Panthéon, le 23 juin 2026, offre l'occasion de montrer l'inextricable alliance savante, politique et morale qu'incarnent son parcours, ses travaux historiques et sa vie posthume. Car l'histoire, en tant que méthode, matière à réflexion personnelle et source d'engagement collectif, fut pour lui, sa vie durant, une forme de résistance. Son héritage qu'analyse la génération actuelle des historiennes et historiens, et auquel elle rend hommage dans cet ouvrage collectif, nous rappelle plus largement que l'exigence de la vérité et le partage du savoir sont des combats essentiels et d'une impérieuse actualité. Florian Mazel est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a notamment publié au Seuil L'Evêque et le Territoire (2016) et dirigé la Nouvelle Histoire du Moyen Age (2021, "Points Histoire" , 2024-2025). Yann Potin est conservateur en chef aux Archives nationales et maître de conférences associé en histoire du droit à l'université Paris-Nord. Il a notamment codirigé avec Jean-François Sirinelli, Générations historiennes (XIXe-XXe siècles) (CNRS Editions 2019).

Par Collectif, Seuil
Chez Seuil

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Auteur

Collectif, Seuil

Editeur

Seuil

Genre

Historiens

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Marc Bloch

Collectif, Seuil

Paru le 27/03/2026

384 pages

Seuil

27,90 €

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Scannez le code barre 9782021546354
9782021546354
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