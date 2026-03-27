Voyage léger

Après avoir été recueillie par les ours des forêts septentrionales, la jeune Halla est rapidement confiée à Uggi, un Maître-Dragon qui l'élève selon les principes de la draconité. Mais le règne de ces créatures ancestrales touche à sa fin, et un choix s'impose bientôt à Halla : vivre tels les dragons, amassant des trésors, ou voyager léger. Des lointaines contrées du Nord à la cité de Constantinople, elle arpentera le monde, portée par la sagesse des bêtes et la cruauté des hommes. En 1952, paraît un texte lumineux, poétique et féministe avant l'heure. Une véritable ode à la différence et à la liberté, où l'apprentissage du monde passe avant tout par la quête de soi. Augmenté d'essais d'Amal El-Mohtar et de Samantha Shannon, ce conte merveilleux - souvent comparé au Hobbit de Tolkien -, ravira aussi bien les plus jeunes que les lecteurs aguerris, tant l'approche de Naomi Mitchison (1897-1999), entre légèreté et sagesse, est universelle.