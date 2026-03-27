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Le lutin du Bois aux Roches

Peyo

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Avec le recul, Peyo considérera que Le lutin du Bois aux Roches constitue le véritable démarrage de sa carrière. Comment lui donner tort lorsqu'on observe sa progression graphique, ainsi que le dynamisme et la vitalité dont profitent désormais ses planches ? Mais, surtout, Peyo ajoute à Johan ce comparse qui va vite incarner l'âme de la série. Pirlouit est non seulement le personnage majeur du Lutin du Bois aux Roches , mais il en est aussi le héros : c'est lui qui est au centre du premier tiers du récit, lui qui prend les rênes de l'action lorsque Johan se fait emprisonner, lui qui révèle au roi la supercherie, et c'est sa sagacité qui permet de confondre les deux traîtres. C'est lui encore qui délivre Johan et permet aux troupes royales de prendre d'assaut le château.

Par Peyo
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Peyo

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Le lutin du Bois aux Roches

Peyo

Paru le 27/03/2026

80 pages

Editions Dupuis

229,00 €

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Scannez le code barre 9782808509961
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