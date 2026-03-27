Et si la résilience n'était pas quelque chose à construire... mais ce que vous êtes déjà ? Inébranlable remet à l'endroit tout ce que vous croyez savoir sur la résilience. Ce livre clair, accessible et profondément pratique déconstruit les mythes les plus tenaces (penser positif, se "durcir" , contrôler ses émotions, attendre que le temps guérisse) et révèle la source réelle de votre stabilité intérieur : la manière dont votre expérience se crée, de l'intérieur vers l'extérieur, par l'Esprit, la Pensée et la Conscience. Plutôt que d'ajouter des techniques, Inébranlable vous invite à la soustraction : enlever le bruit mental et les interférences qui vous éloignent de votre lucidité, de votre courage, de votre compassion et de votre liberté d'esprit. A travers des histoires, des expériences de pensée et des éclairages simples, vous découvrirez une logique psychologique qui change tout au travail, à la maison, dans l'adversité comme dans l'incertitude. "Si vous souhaitez naviguer dans la vie avec plus de facilité et moins de bruit mental, lisez ce livre et il vous montrera comment faire". Julie Lavington, fondatrice et PDG, Sosandar "Simple, démystifiant et qui change la vie. Un livre tout simplement brillant ! " Victoria Humphries, aventurière polaire ; triple détentrice du record du monde Guinness ; spécialiste de la résilience et conférencière inspirante "Un guide essentiel pour mener une vie courageuse et compassionnelle". Josh Krichefski, PDG de GroupM EMEA et Royaume-Uni ; défenseur de la santé mentale