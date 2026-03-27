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Comprendre la tragédie des cathares

Claude Lebédel

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Savez-vous que le mot " cathare " n'a été utilisé qu'à partir du xixe siècle pour désigner les tenants au xiiie siècle d'une foi et d'une pratique religieuse que la papauté catholique considérait comme dangereusement hérétiques ? Savez-vous que la quasi-totalité de ce qui est connu des cathares provient des interrogatoires conduits par les inquisiteurs mandatés par l'Eglise catholique ? Savez-vous qu'à la faveur de ce conflit religieux, le royaume de France a pu étendre sa domination sur le Sud occitan ? Claude Lebédel s'attache dans cet ouvrage à décrire, le plus clairement possible, le contexte historique, culturel et religieux ainsi que les évènements qui ont marqué cette véritable tragédie sur laquelle, du xiiie au xixe siècle, la chape de plomb de l'oubli s'est abattue et à propos de laquelle une certaine tendance à l'affabulation s'est développée. Le touriste, ou le curieux, qui souhaite aller sur les traces des cathares y trouvera des indications répondant à son désir d'un itinéraire culturel et historique cathare.

Par Claude Lebédel
Chez Ouest-France

|

Auteur

Claude Lebédel

Editeur

Ouest-France

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Comprendre la tragédie des cathares

Claude Lebédel

Paru le 03/04/2026

128 pages

Ouest-France

17,90 €

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