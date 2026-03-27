Miles Davis

"Ce livre embrasse une histoire totale : celle d'un homme, d'une musique, et, en filigrane, celle d'un pays. Des premières songs de Broadway à la libération esthétique incarnée par Davis, Cerchiari retrace la grande traversée du jazz comme langage d'affranchissement, comme conquête de modernité, comme affirmation d'un homme noir au coeur de l'Amérique". Stéphanie Acquette Dans cette biographie magistrale, Luca Cerchiari nous montre Miles non comme un génie isolé, mais comme un laboratoire vivant, moteur et horizon des grandes révolutions du jazz, entouré de musiciens qu'il révèle et transforme (John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Gil Evans, Joe Zawinul, Chick Corea, Keith Jarrett, John McLaughlin, Jack DeJohnette, Marcus Miller). Refusant toute lecture linéaire ou mythologique, Cerchiari insiste sur les ruptures, les risques et la dramaturgie du son qui fondent l'oeuvre de Davis. La traduction de Stéphanie Acquette, musicienne, restitue avec une rare justesse cette pensée du jazz comme éthique de l'écoute, pratique du risque et manière d'être au monde, où le son devient espace de liberté, de rituel et de transformation. Patrick Frémeaux