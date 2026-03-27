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Kojiro du clan Fûma Tome 3

Masami Kurumada

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L'académie d'Hakuo avait la réputation de posséder un collège célèbre pour ses arts martiaux mais il ne cesse désormais d'être harcelé par une école rivale, Seishikan, lui faisant perdre tout son prestige. En désespoir de cause, le collège décide de faire appel à une aide extérieure et demande au clan Fûma, bien connu pour ses ninjas hors du commun, de lui venir en aide. Le clan accepte et envoie le jeune Kojiro qui se rend vite compte que l'école Seishikan est aidée depuis quelques temps par le clan Yasha, ennemi du clan Fûma. Une guerre entamée il y a plusieurs siècles va alors reprendre entre les deux clans , un conflit dont l'issue sera la possession des dix sabres sacrés qui permettront de gouverner le monde ! Le plus grand titre de Masami Kurumada avant "Saint Seiya" dans une édition avec pages couleurs et en bichromie, issues de la prépublication du titre dans le Shonen Jump.

Par Masami Kurumada
Chez Naban Editions

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Auteur

Masami Kurumada

Editeur

Naban Editions

Genre

Shonen/garçon

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Kojiro du clan Fûma Tome 3

Masami Kurumada

Paru le 03/04/2026

700 pages

Naban Editions

32,00 €

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Scannez le code barre 9782380600797
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