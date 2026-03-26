Vers une didactique des ajustements dans l'action conjointe

Offrir un regard original sur les ajustements en jeu dans la transmission et l'appropriation des savoirs au sein de différentes institutions, en montrant comment une culture des ajustements à autrui et au milieu se construit dans des manières de pratiquer, de dire et de représenter des pratiques où le corps tient une place centrale : tel est l'objet du livre qui s'appuie sur une série d'exemples travaillés en Théorie de l'action conjointe en didactique (TACD), à partir de divers apports issus des sciences de l'homme et de la culture.