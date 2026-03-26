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Vers une didactique des ajustements dans l'action conjointe

Maël Le Paven Jarno

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Offrir un regard original sur les ajustements en jeu dans la transmission et l'appropriation des savoirs au sein de différentes institutions, en montrant comment une culture des ajustements à autrui et au milieu se construit dans des manières de pratiquer, de dire et de représenter des pratiques où le corps tient une place centrale : tel est l'objet du livre qui s'appuie sur une série d'exemples travaillés en Théorie de l'action conjointe en didactique (TACD), à partir de divers apports issus des sciences de l'homme et de la culture.

Par Maël Le Paven Jarno
Chez PU Rennes

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Auteur

Maël Le Paven Jarno

Editeur

PU Rennes

Genre

Pédagogie

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Vers une didactique des ajustements dans l'action conjointe

Maël Le Paven Jarno

Paru le 26/03/2026

PU Rennes

26,00 €

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