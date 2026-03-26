Dictionnaire introductif à la connaissance du Viêt Nam

Espace au carrefour d'influences exogènes multiples, travaillé par une géographie bipartite l'accompagnant dans le temps long de son développement, le Vietnam reste souvent associé à des représentations et un imaginaire romancés et fantasmés. Ouvrage d'initiation à la découverte du Vietnam, ce dictionnaire pluridisciplinaire, en s'appuyant sur les recherches les plus récentes, nous offre une grille de lecture de la complexité de la trame sociale et culturelle du Vietnam, permettant par là-même de dépasser certaines idées-reçues sur son peuple et sa culture. Privilégiant les sources scientifiques et s'appuyant sur de nombreuses illustrations cartographiques, l'ouvrage qui aborde également les grands enjeux d'un pays intégré au système-monde s'adresse autant aux étudiants qu'aux voyageurs, diplomates ou femmes et hommes d'affaires.