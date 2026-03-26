Le Grand Successeur raconte pour la première fois la vie longtemps maintenue secrète de Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord. Pour enquêter sur ce dictateur obsédé par la survie de son clan à la tête du régime, la journaliste Anna Fifield a pu entrer plusieurs fois en Corée du Nord, et a rencontré des membres de la famille en exil. Elle raconte l'enfance dorée et ultra-sécurisée de Kim Jong-un à Pyongyang au début des années 1990, sa scolarité en Suisse sous un faux nom ; puis comment, parvenu au pouvoir, il a littéralement fermé la Corée du Nord sur elle-même, établi un contrôle et une répression féroces sur sa population et éliminé des membres de sa propre famille. Elle explique aussi comment il a mené à bien le programme nucléaire, organisé une économie parallèle basée sur le racket et le cyber-rançonnage, et réussi à imposer son pays sur la scène internationale, avec la complicité de Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Aujourd'hui, des milliers de soldats nord-coréens sont présents sur le sol européen afin d'assister les Russes dans leur guerre d'agression contre l'Ukraine. A l'heure où les démocraties sont menacées, Le Grand Successeur est une lecture essentielle et fascinante qui permet de comprendre comment le régime de Kim Jong-un est devenu plus influent que jamais. Postface inédite d'Anna Fifield pour l'édition française Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Bury