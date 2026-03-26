Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Tu ne tueras point

Robert Pobi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
New York, par une nuit glacée En accompagnant sa femme, chirurgienne, à un gala de bienfaisance, Lucas Page est frappé par une vidéo d'hommage aux disparus de l'année : trop de médecins sont morts dans des circonstances étranges, accidents troublants ou suicides inexpliqués. Astrophysicien bourru, professeur d'université atrabilaire et ancien agent du FBI, le Dr Lucas Page est doté d'un don unique pour déceler les schémas cachés derrière les chiffres et les statistiques. Il comprend que quelque chose ne tourne pas rond... Et si les médecins étaient pris pour cible par un tueur particulièrement intelligent ? Et si la prochaine cible n'était autre que sa femme ? Alors qu'il s'était juré de se retirer, Page se trouve entraîné malgré lui dans la traque d'un nouveau tueur en série redoutable. " Un personnage fascinant. Ce livre va faire frémir vos neurones. " Associated Press " Un thriller implacable ! Les rebondissements tiennent le lecteur en haleine jusqu'à la fin. " Publishers Weekly

Par Robert Pobi
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Robert Pobi

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tu ne tueras point par Robert Pobi

Commenter ce livre

 

Tu ne tueras point

Robert Pobi trad. Mathilde Helleu

Paru le 26/03/2026

Editions Les Arènes

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037515704
9791037515704
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.