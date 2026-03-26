Tu ne tueras point

New York, par une nuit glacée En accompagnant sa femme, chirurgienne, à un gala de bienfaisance, Lucas Page est frappé par une vidéo d'hommage aux disparus de l'année : trop de médecins sont morts dans des circonstances étranges, accidents troublants ou suicides inexpliqués. Astrophysicien bourru, professeur d'université atrabilaire et ancien agent du FBI, le Dr Lucas Page est doté d'un don unique pour déceler les schémas cachés derrière les chiffres et les statistiques. Il comprend que quelque chose ne tourne pas rond... Et si les médecins étaient pris pour cible par un tueur particulièrement intelligent ? Et si la prochaine cible n'était autre que sa femme ? Alors qu'il s'était juré de se retirer, Page se trouve entraîné malgré lui dans la traque d'un nouveau tueur en série redoutable. " Un personnage fascinant. Ce livre va faire frémir vos neurones. " Associated Press " Un thriller implacable ! Les rebondissements tiennent le lecteur en haleine jusqu'à la fin. " Publishers Weekly