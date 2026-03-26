Après le combat face aux sbires d'Hérobrine, les plus grands héros du monde ont été renvoyés dans leur monde : Minus parviendra-t-il à les retrouver ? Le tome 9 de la sage à succès Journal d'un Noob Minus est désormais un membre à part entière de la Guilde des Aventuriers. Récemment rejoint par tous ses amis, il se lance dans une aventure folle : accomplir un maximum de quêtes afin d'aider les villageois, de combattre des monstres et surtout rassembler un maximum d'émeraudes. Accompagné d'Emeraude, Alizée et Max, Minus n'a qu'un but : parvenir à créer le sort d'Invocation qui lui permettra de faire revenir tous ses amis héros perdus dans d'autres mondes. Parviendra-t-il à se frayer un chemin dans le monde pavé de dangers pour réaliser sa quête ? La suite dans ce 9e tome mystérieux du Journal d'un Noob , le nouveau tome à ne pas manquer de la saga illustrée Minecraft au million de lecteurs ! Une série Minecraft non-officielle. Déjà publiés et par le même auteur : " Journal d'un Noob " tomes 1 à 8, " Un Chaton dans le Nether " tomes 1 et 2, " Journal d'un petit Noob " tomes 1 à 6