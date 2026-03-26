Esprit de famille

Ballotée par les turbulences et les changements de notre époque, la famille reste le lieu dont on attend refuge, sécurité et bonheur. Ce livre nous offre une réflexion profonde sur la famille. Il aborde de nombreux sujets : ses fondements, le couple, la place donnée à Dieu, les épreuves, l'éducation, la diversité des situations familiales... De précieux conseils tirés de l'expérience de l'auteur viennent donner toute sa saveur à cet ouvrage qui nous redit que la famille est le premier lieu d'amour et d'espérance !