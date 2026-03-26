Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Esprit de famille

Michel Martin-Prével

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ballotée par les turbulences et les changements de notre époque, la famille reste le lieu dont on attend refuge, sécurité et bonheur. Ce livre nous offre une réflexion profonde sur la famille. Il aborde de nombreux sujets : ses fondements, le couple, la place donnée à Dieu, les épreuves, l'éducation, la diversité des situations familiales... De précieux conseils tirés de l'expérience de l'auteur viennent donner toute sa saveur à cet ouvrage qui nous redit que la famille est le premier lieu d'amour et d'espérance !

Par Michel Martin-Prével
Chez Editions des Béatitudes

|

Auteur

Michel Martin-Prével

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Famille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Esprit de famille par Michel Martin-Prével

Commenter ce livre

 

Esprit de famille

Michel Martin-Prével

Paru le 26/03/2026

208 pages

Editions des Béatitudes

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030607246
9791030607246
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.