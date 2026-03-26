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#Essais

Pète un coup

Marianne Leenart

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Un livre qui ne manque pas d'air, pour remettre du souffle dans nos vies ! Nos vies sont essoufflées. La société et la planète semblent autant à bout de souffle que nous. Et ce livre nous propose de péter un coup ? Allons donc. Serait-ce une blague de zénitude cliché ? Eh bien non. Au-delà du bien-être individuel, le lâcher-prise nous parle en réalité de s'émanciper des logiques toxiques qui contractent nos corps, nos coeurs, nos têtes... mais aussi nos communautés, nos causes et la planète. Certes, ce n'est pas facile. Et cela ne se force pas. Cependant, il existe des pratiques pour favoriser ce mouvement libérateur vers la dé-contraction. Pour cesser de vivre en apnée, fesses serrées, estomacs noués, corps crevés, sens anesthésiés, liens fragmentés, têtes saturées. Voilà donc un livre qui ne manque pas d'air. Pour remettre du souffle dans nos vies. Appelons cela poétiquement : l'art de péter un coup.

Par Marianne Leenart
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Marianne Leenart

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Lâcher prise

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Pète un coup

Marianne Leenart

Paru le 26/03/2026

256 pages

Editions Jouvence

17,95 €

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Scannez le code barre 9782889840786
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