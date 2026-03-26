Pète un coup

Un livre qui ne manque pas d'air, pour remettre du souffle dans nos vies ! Nos vies sont essoufflées. La société et la planète semblent autant à bout de souffle que nous. Et ce livre nous propose de péter un coup ? Allons donc. Serait-ce une blague de zénitude cliché ? Eh bien non. Au-delà du bien-être individuel, le lâcher-prise nous parle en réalité de s'émanciper des logiques toxiques qui contractent nos corps, nos coeurs, nos têtes... mais aussi nos communautés, nos causes et la planète. Certes, ce n'est pas facile. Et cela ne se force pas. Cependant, il existe des pratiques pour favoriser ce mouvement libérateur vers la dé-contraction. Pour cesser de vivre en apnée, fesses serrées, estomacs noués, corps crevés, sens anesthésiés, liens fragmentés, têtes saturées. Voilà donc un livre qui ne manque pas d'air. Pour remettre du souffle dans nos vies. Appelons cela poétiquement : l'art de péter un coup.