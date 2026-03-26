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Vol 111

Talel Aronowicz

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Vol 111 : Ouvrir la boîte noire familiale Le crash du vol Swissair 111, le 2 septembre 1998, a profondément marqué les familles de toutes les victimes. Lors de cette tragédie, Talel, alors âgée de sept ans, perd ses grands-parents qui rentrent de New York à Genève. Longtemps, le drame reste tabou et ce n'est que 20 ans plus tard que la jeune femme décide de briser le silence et d'aborder l'accident avec sa mère et d'autres membres de sa famille. Par ce travail graphique, la dessinatrice Talel Aronowicz rend hommage aux victimes et offre un écho à toutes celles et ceux marqués par la perte. Tout en cherchant à combler le vide créé par le silence et le temps qui passe, elle explore la mémore, le deuil et les liens familiaux, cherchant à comprendre les répercussions de ce drame sur ses propres relations et dynamiques familiales.

Par Talel Aronowicz
Chez Helvetiq

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Auteur

Talel Aronowicz

Editeur

Helvetiq

Genre

Comics divers

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Vol 111

Talel Aronowicz

Paru le 02/04/2026

120 pages

Helvetiq

22,00 €

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