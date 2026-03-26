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A vous de jouer !

Josh Turknett

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Et si apprendre la musique n'était ni une question de don, ni une histoire d'âge, mais simplement de méthode ? Pourquoi tant de musiciens abandonnent-ils malgré des heures de pratique ? Pourquoi progresse-t-on parfois très vite... puis plus du tout ? Et comment pratiquer moins, mais mieux ? A travers des principes clairs, concrets et immédiatement applicables, Josh Turknett explique le fonctionnement réel de l'apprentissage musical : comment mieux se concentrer, tirer parti de l'erreur, entretenir la motivation, développer une véritable aisance musicale sans dépendre des partitions, renforcer la mémoire et accéder progressivement à l'improvisation. Ce livre ne promet pas de raccourcis miraculeux. Il propose bien mieux : une compréhension profonde du fonctionnement du cerveau et une méthode éprouvée pour libérer durablement son potentiel musical. Que vous soyez grand débutant, musicien frustré ou simple curieux, A vous de jouer ! vous invite à changer de regard sur l'apprentissage et à reprendre confiance. La musique n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une capacité humaine universelle.

Par Josh Turknett
Chez PPUR Presses Polytechniques

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Auteur

Josh Turknett

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Techniques instrumentales

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A vous de jouer !

Josh Turknett trad. Anatole Muchnik

Paru le 26/03/2026

277 pages

PPUR Presses Polytechniques

22,00 €

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