Et si apprendre la musique n'était ni une question de don, ni une histoire d'âge, mais simplement de méthode ? Pourquoi tant de musiciens abandonnent-ils malgré des heures de pratique ? Pourquoi progresse-t-on parfois très vite... puis plus du tout ? Et comment pratiquer moins, mais mieux ? A travers des principes clairs, concrets et immédiatement applicables, Josh Turknett explique le fonctionnement réel de l'apprentissage musical : comment mieux se concentrer, tirer parti de l'erreur, entretenir la motivation, développer une véritable aisance musicale sans dépendre des partitions, renforcer la mémoire et accéder progressivement à l'improvisation. Ce livre ne promet pas de raccourcis miraculeux. Il propose bien mieux : une compréhension profonde du fonctionnement du cerveau et une méthode éprouvée pour libérer durablement son potentiel musical. Que vous soyez grand débutant, musicien frustré ou simple curieux, A vous de jouer ! vous invite à changer de regard sur l'apprentissage et à reprendre confiance. La musique n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une capacité humaine universelle.