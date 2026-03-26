Ce guide expose les dispositifs de traitement et d'élimination des eaux usées domestiques qui ne peuvent être évacuées par un système d'assainissement public. Il décrit la filière d'assainissement autonome qui est constituée par un ensemble de dispositifs réalisant les étapes suivantes : - l'étape de collecte et de transport des eaux en sortie d'habitation ; - l'étape de traitement des eaux usées (traitement primaire et traitement secondaire des eaux usées) ; - l'étape d'évacuation des eaux usées traitées. Ces installations se répartissent entre techniques dites traditionnelles ou non traditionnelles. Les techniques traditionnelles sont mises en oeuvre en application de la norme NF DTU 64. 1. Les autres techniques (microstations, procédés compacts de filtration et filtres plantés) relèvent de la procédure d'agrément ministériel et répondent généralement aux problèmes d'emprise au sol trop importante. Cette nouvelle édition contient des préconisations techniques actualisées pour la conception, le choix, la mise en oeuvre, l'exploitation et l'entretien des installations d'assainissement autonome. Elle est actualisée et prend en compte tous les textes de référence à jour. Une liste de points d'autocontrôle en phase chantier est aussi proposée.