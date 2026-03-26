Randos vers le ciel - Isère

Conquérir la dent de Crolles ou le Moucherotte, le grand Rocher ou la croix de Cassini, c'est s'assurer un regard sur l'infini que nos yeux n'oublieront jamais. C'est à cette expérience hors du commun que nous invite Jean Daumas, à la découverte des 20 plus beaux panoramas de l'Isère, accessibles sans matériel particulier et sans grande difficulté technique. Leur accès s'étage des plus faciles, comme le plateau de Chambarrans, aux plus exigeants, comme le grand Colon, mais tous aboutissent à une ouverture vers des points de vue à couper le souffle. Jean Daumas écrit depuis des décennies sur les montagnes du Dauphiné qu'il connait comme on connait sa maison. Il a décrit des centaines d'itinéraires dans les magazines et les ouvrages de la collection "à petits pas" . Dans ce guide, il nous fait partager ses plus grandes émotions visuelles. L'auteur : Jean Daumas a publié de nombreux ouvrages à la Fontaine de Siloé : - dans la collection "à petits pas" : "L'Oisans", "Le Trièves", "L'Isère des collines", "Belledonne" et "Chartreuse" - dans la collection "raquettes" : "Belledonne" et "Chartreuse" - le guide touristique "Isre secrète" - le roman "Samaria" - le livre de photos "Couleur Chartreuse"