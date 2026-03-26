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Des philosophes pour vivre mieux

Michel Rayot

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Conçu comme un compagnon de route, ce livre de référence s'adresse à celles et ceux qui souhaitent s'appuyer sur une base claire et sûre des grandes idées du vivre mieux. Au fil du temps, il accompagne le lecteur dans l'adoption des sagesses des plus grands maîtres à penser pour nourrir sa joie de vivre et avancer sur un chemin personnel. Il insuffle un nouvel élan pour s'accomplir pleinement et s'épanouir durablement. Conçu comme un véritable compagnon de route, ce livre de référence s'adresse à celles et ceux qui souhaitent s'appuyer sur une base claire et sûre des grandes idées du " vivre mieux ". Au fil du temps, il accompagne le lecteur dans l'adoption des sagesses des plus grands maîtres à penser pour nourrir sa joie de vivre et avancer sur un chemin personnel. Structuré autour de dialogues intérieurs avec onze grandes figures philosophiques, ce livre ne se contente pas d'illustrer ou de vulgariser : il propose une véritable expérience de pensée, exigeante mais accessible. Chaque chapitre met à disposition des éléments issus de ces penseurs majeurs pour offrir des outils concrets et une inspiration de sagesse féconde. L'ambition est d'aider chacun à harmoniser et développer ses ressources intérieures de force, de joie et de sérénité, afin de progresser vers plus d'autonomie, d'équilibre et de justesse dans sa manière de vivre. Le positionnement est celui d'un compagnon de réflexion, guidant vers l'autonomie, distinct à la fois du traité académique et du développement personnel convenu.

Par Michel Rayot
Chez Favre

|

Auteur

Michel Rayot

Editeur

Favre

Genre

Ouvrages généraux

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Des philosophes pour vivre mieux

Michel Rayot

Paru le 26/03/2026

300 pages

Favre

22,00 €

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Scannez le code barre 9782828923426
9782828923426
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