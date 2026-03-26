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Le droit des pratiques du travail social

Sylvie Hennion

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Dans un contexte où les exigences légales et éthiques se complexifient, les travailleurs sociaux sont appelés à naviguer entre accompagnement humain et rigueur juridique. Cet ouvrage unique propose une cartographie claire et accessible des principaux domaines du droit qui influencent leurs pratiques professionnelles. Responsabilité civile et pénale, secret professionnel, protection des données, déontologie, éthique, droits des usagers... autant de thématiques pour éclairer les professionnels dans leurs missions auprès des publics vulnérables. Pensé comme un outil de référence, ce livre s'adresse en priorité aux travailleurs sociaux. Il intéressera aussi les étudiants et les formateurs en travail social, les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux ou les responsables de services.

Par Sylvie Hennion
Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

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Auteur

Sylvie Hennion

Editeur

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Genre

Travail social

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Le droit des pratiques du travail social

Sylvie Hennion

Paru le 26/03/2026

237 pages

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

25,00 €

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Scannez le code barre 9782810911530
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