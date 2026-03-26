Le droit des pratiques du travail social

Dans un contexte où les exigences légales et éthiques se complexifient, les travailleurs sociaux sont appelés à naviguer entre accompagnement humain et rigueur juridique. Cet ouvrage unique propose une cartographie claire et accessible des principaux domaines du droit qui influencent leurs pratiques professionnelles. Responsabilité civile et pénale, secret professionnel, protection des données, déontologie, éthique, droits des usagers... autant de thématiques pour éclairer les professionnels dans leurs missions auprès des publics vulnérables. Pensé comme un outil de référence, ce livre s'adresse en priorité aux travailleurs sociaux. Il intéressera aussi les étudiants et les formateurs en travail social, les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux ou les responsables de services.