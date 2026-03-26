Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Blouse blanche, idées noires

Michaël Sikorav

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si c'était la psychiatrie qui était malade ? Un témoignage choc d'un psychiatre bipolaire et TDAH sur les errances de la santé mentale. "Ce livre ne va pas plaire à tout le monde. Pourtant, si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais rien. Je suis né bipolaire. Je suis devenu psychiatre. Si je regarde ailleurs, si je ne mène pas ce combat, alors qui le fera ? Et si je ne le fais pas maintenant, alors quand ? J'ai peur des conséquences, mais je suis en paix. On m'a forcé à choisir, et j'ai choisi mon camp. Je suis pile là où je dois être : du côté des patients. C'est de là que je viens. Ma loyauté leur est totale". Aujourd'hui, Michaël Sikorav prend la parole pour défendre les patients contre des autorités aveugles et sourdes, qui ont oublié les malades qu'elles devaient protéger. Il dénonce sans détour les dérives de l'hôpital, les absurdités administratives, les conflits d'intérêts et les recommandations d'experts.

Par Michaël Sikorav
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Michaël Sikorav

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Témoignages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Blouse blanche, idées noires par Michaël Sikorav

Commenter ce livre

 

Blouse blanche, idées noires

Michaël Sikorav

Paru le 16/04/2026

272 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807373983
9782807373983
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.