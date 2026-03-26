Blouse blanche, idées noires

Et si c'était la psychiatrie qui était malade ? Un témoignage choc d'un psychiatre bipolaire et TDAH sur les errances de la santé mentale. "Ce livre ne va pas plaire à tout le monde. Pourtant, si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais rien. Je suis né bipolaire. Je suis devenu psychiatre. Si je regarde ailleurs, si je ne mène pas ce combat, alors qui le fera ? Et si je ne le fais pas maintenant, alors quand ? J'ai peur des conséquences, mais je suis en paix. On m'a forcé à choisir, et j'ai choisi mon camp. Je suis pile là où je dois être : du côté des patients. C'est de là que je viens. Ma loyauté leur est totale". Aujourd'hui, Michaël Sikorav prend la parole pour défendre les patients contre des autorités aveugles et sourdes, qui ont oublié les malades qu'elles devaient protéger. Il dénonce sans détour les dérives de l'hôpital, les absurdités administratives, les conflits d'intérêts et les recommandations d'experts.