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De l'atome à la technologie : quels sont les secrets des matériaux ?

Hervé Arribart

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Ce livre invite à un voyage à travers la science des matériaux, qui va de leur organisation à l'échelle atomique jusqu'à leurs applications technologiques. Commençant par des rappels élémentaires sur les fondements physiques, chimiques et mécaniques de cette science, le livre passe ensuite en revue chacune des grandes familles de matériaux : métaux, céramiques, et polymères, et il se termine par des réflexions sur les nanomatériaux émergents. Tout au long de ce voyage, le lecteur est amené à comprendre comment le comportement des atomes et des électrons et la structure intime des matériaux déterminent leurs propriétés mécaniques, électriques, optiques, thermiques et magnétiques. Accessible et progressif, le livre offre une vision unifiée et passionnante d'un domaine clé de la science et de la technologie. Il s'agit d'un livre scientifique, mais écrit avec des mots simples et qui ne contient aucune équation, ni aucun graphe ou aucune courbe à déchiffrer. Il est ainsi destiné à un large public.

Par Hervé Arribart
Chez EDP Sciences

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Auteur

Hervé Arribart

Editeur

EDP Sciences

Genre

Matériaux

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De l'atome à la technologie : quels sont les secrets des matériaux ?

Hervé Arribart

Paru le 26/03/2026

228 pages

EDP Sciences

19,00 €

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Scannez le code barre 9782759838561
9782759838561
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